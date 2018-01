EU-parlement start onderzoek naar glyfosaat

donderdag 18 januari 2018 , 15:40

Bron: © European Union

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement richt een speciale commissie op die gaat analyseren hoe pesticiden precies toegelaten worden op de Europese markt. Dat hebben de fractievoorzitters besloten naar aanleiding van de recente verlenging van de vergunning met vijf jaar voor onkruidverdelger glyfosaat.

Het bijzondere comité moet nagaan welke procedures er gevolgd worden om plantenbeschermingsmiddelen en biocides te erkennen. De glyfosaatvergunning werd mede gebaseerd op het oordeel van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) dat de stof niet kankerverwekkend is.

EFSA was volgens tegenstanders echter niet kritisch genoeg over onderzoek dat chemiereus Monsanto, fabrikant van het glyfosaathoudende middel Roundup, had aangeleverd. Bovendien waren de studies niet publiekelijk toegankelijk.

De Europese Commissie heeft inmiddels wel meer openheid beloofd, naar aanleiding van een burgerinitiatief waarin meer dan een miljoen Europeanen opriepen tot een verbod op glyfosaat en openbaarmaking van wetenschappelijke rapporten die worden gebruikt bij het beoordelen van bestrijdingsmiddelen.

'Voedselwaakhond' foodwatch juicht de instelling van het parlementaire comité toe. ,,Dat glyfosaat, waarover wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het waarschijnlijk kankerverwekkend is, toch weer vijf jaar op de Europese akkers gespoten mag worden, laat klip en klaar zien dat de toelatingsprocedures op de schop moeten", reageert de organisatie. ,,Het winstbelang van chemiereuzen als Monsanto wint het nu keer op keer van het publieke belang van de volksgezondheid. Dat moet snel veranderen."

