Brits Lagerhuis stemt in met brexitwet

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - De leden van het Britse Lagerhuis hebben met 324 tegen 295 stemmen de wet goedgekeurd die de banden met de Europese Unie gaat verbreken. Dat was een overwinning voor premier Theresa May op haar politieke tegenstanders, die bij het vertrek uit de EU pleiten voor een softe benadering.

Nu moet het Hogerhuis zich nog buigen over deze blauwdruk voor de brexit. Daar wordt meer weerstand verwacht. De partij van May heeft geen meerderheid in het House of Lords en veel leden zijn de EU goedgezind.

Niettemin sprak brexitminister David Davis woensdagavond van een historische mijlpaal op de lange weg naar terugtreding uit de EU. Volgens hem garandeert dit parlementaire besluit dat er op zekere dag wet- en regelgeving ligt die werkt en die zorgt voor een soepel en ordentelijk afscheid van Europa zoals bevolking en bedrijfsleven willen.

