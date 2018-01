Europees Parlement: beperk export spionagesoftware

woensdag 17 januari 2018 , 14:01

STRAATSBURG (ANP) - De export van technologie die kan worden misbruikt voor spionage of hacking moet aan strenge voorwaarden gaan voldoen. Bovendien moeten Europese exportvergunningen voor dergelijke technologie alleen worden toegestaan aan landen die zich houden aan mensenrechtencriteria.

Het Europees Parlement heeft met dit voorstel breed ingestemd. Er bestaat al een EU-verordening voor exportcontrole op goederen die zowel voor civiele als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt, zogenoemde dual-usegoederen, maar niet voor spionagetechnologie. Europese bedrijven kunnen die aan iedere geïnteresseerde verkopen.

EU-parlementariër Marietje Schaake (D66): ,,Van Egypte tot Iran en Turkije gebruiken overheden Europese software voor spionage of het hacken van burgers. Journalisten, mensenrechtenactivisten en gewone burgers worden zo de mond gesnoerd of gevangen genomen.” Bedrijven die gevoelige producten exporteren, opereren volgens haar vaak onder de radar. ,,We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat dit soort technologieën in verkeerde handen vallen.”

Om te voorkomen dat legitiem onderzoek naar cybersecurity niet wordt belemmerd door nieuwe regels komen er uitzonderingen voor bijvoorbeeld netwerkbeheerders of computerexperts die legaal naar zwakke plekken in een beveiliging zoeken.

Daarnaast wordt de export van sommige producten juist eenvoudiger, zoals die van encryptie-programma’s. Schaake: ,,Versleuteling van gegevens is cruciaal voor een veilige digitale samenleving en noodzakelijk om digitale rechten van internetgebruikers te beschermen.''

De lidstaten moeten het voorstel nog goedkeuren.

