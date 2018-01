Schaake: 'Iraanse volk heeft steun EU nodig'

dinsdag 16 januari 2018 , 18:38

STRAATSBURG (ANP) - De EU moet niet wegkijken van de mensenrechtensituatie in Iran vanwege de breekbare atoomdeal die het land sinds 2015 met zes grootmachten heeft. ,,Het Iraanse volk heeft onze ondubbelzinnige steun nodig’’, zei Marietje Schaake (D66) tijdens een debat over de islamitische republiek in het Europees Parlement. ,,De Iraniërs moeten weten dat hun rechten en vrijheden bovenaan onze agenda staan.’’

Betogers gingen onlangs in tientallen Iraanse steden de straat op uit protest tegen het regiem. Daarbij vielen doden en gewonden. Veel EU-parlementariërs hebben kritiek op EU-buitenlandchef Federica Mogherini omdat zij niets zegt over berichten over massale arrestaties en martelingen. Ook na een ontmoeting eerder deze maand in Brussel met de Iraanse buitenlandminister Mohammad Javad Zarif repte ze niet over de situatie en zei alleen dat Iran zich aan de afspraken van de atoomdeal houdt.

,,Om geloofwaardig te zijn moet de EU hard zijn op alle fronten, en niet alleen de kerndeal verdedigen”, aldus Schaake. Ze is ervan overtuigd dat de mars naar de vrijheid van het Iraanse volk niet te stoppen is, zei ze.

Volgens Bas Belder (SGP) moet de EU duidelijk afstand nemen van het Iraanse regiem. Hij noemde de kerndeal ,,een camouflagenet”. ,,Europeanen mogen niet vergeten dat ze de handen schudden van mensen die vrouwen stenigen." Hij wees op de oproep van de Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Shirin Ebadi, aan de EU en het Europees Parlement om de Iraanse burgers concreet te steunen, bijvoorbeeld door vrij internet mogelijk te maken.

