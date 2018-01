Schouten: fel verzet tegen verbod pulsvissen

dinsdag 16 januari 2018 , 13:27

STRAATSBURG (ANP) - Minister Carola Schouten (Landbouw) noemt het ,,onbegrijpelijk" dat het Europees Parlement een totaalverbod op pulsvissen eist. ,,Het lijkt erop dat emoties en sentimenten hebben gewonnen van feiten en resultaten van onafhankelijk onderzoek. Dat is geen goede zaak. Wij zullen ons fel verzetten tegen een verbod en uiteraard blijf ik de belangen van de Nederlandse pulsvloot verdedigen'', reageert ze op de uitkomst van de stemming in Straatsburg.

Ze wijst erop dat de positie van het parlement ,,niet allesbepalend'' is. Het moet nu gaan onderhandelen met de Europese Commissie en de EU-ministers. ,,De inzet van Nederland daarbij is helder. Pulsvisserij is de toekomst. Deze Nederlandse innovatie heeft tal van voordelen, zoals veel minder schade aan de zeebodem, halvering van ongewenste bijvangst en een enorme brandstofbesparing. Pulsvisserij is veel duurzamer dan de verouderde boomkor-techniek. Verbieden is dus onlogisch.''

De minister wil op korte termijn met de sector overleggen over de situatie en mogelijke vervolgstappen.

