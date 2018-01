EU-parlement stemt voor verbod pulsvisserij

dinsdag 16 januari 2018 , 14:48

STRAATSBURG (ANP) - Pulsvisserij moet verboden worden. Het Europees Parlement heeft gestemd voor een totaalverbod op het vissen met stroomstootjes op platvissen. De uitkomst is een zware slag voor de Nederlandse pulsvissers, die veel hebben geïnvesteerd in de nieuwe technologie.

Door de stemming is de toekomst van de Nederlandse kotters die met een sleepnet (pulskor) elektrisch op tong en schol vissen onzeker. Ongeveer tachtig Nederlandse kotters hebben momenteel een Europese ontheffing om te pulsvissen.

,,Dit is een ramp voor de Nederlandse visserij en de kottersgezinnen. De inkomens van vierhonderd gezinnen komen hierdoor op de tocht te staan", reageert EU-parlementariër Annie Schreijer-Pierink (CDA). ,,Het gaat totaal tegen de trend in naar meer milieuvriendelijkheid. Deze techniek bespaart juist de bodem en brandstof. Het is nu aan minister Carola Schouten en de Europese Commissie om te redden wat er nog te redden valt.“

Volgens collega Jan Huitema (VVD) is het verbod ,,een gemiste kans voor Europa''. ,,De Nederlandse visserijsector heeft een nieuwe techniek ontwikkeld waarmee we efficiënt en vooral duurzaam kunnen vissen. Andere landen hebben deze methode links laten liggen en schrikken nu van het succes van de Nederlandse vloot. Om die reden en die reden alleen zijn ze hun Europese parlementariërs gaan lobbyen om deze techniek in de EU te verbieden. Helaas met succes.''

Volgens Bas Eickhout (GroenLinks) heeft Nederland zich in eigen voet geschoten door veel meer vergunningen af te geven dan was afgesproken. ,,Dat heeft kwaad bloed gezet bij onder anderen Franse vissers die hun viswater leeggevist zien worden door Nederlandse schepen.” Hij is voorstander van de afspraak om vijf procent van de vloot uit pulsvisserijboten te laten bestaan. Nederland had een uitzondering van tien procent, maar zit volgens hem op 28.

,,Met een bescheiden toelating kan grondig onderzoek worden gedaan naar mogelijke schade op langere termijn. Als die er niet is, kan de puls worden uitgebreid.''

Peter van Dalen (ChristenUnie) noemt het ,,een diep zwarte dag voor de Nederlandse visserij. Nepnieuws heeft gewonnen, niet de argumenten."

