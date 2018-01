Juncker en Tusk: deur blijft openstaan voor de Britten

dinsdag 16 januari 2018 , 12:37

gewijzigd

STRAATSBURG (ANP) - De Europese deur blijft open voor de Britten. Dat zei zowel EU-president Donald Tusk als Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker tijdens een plenaire zitting in het Europees Parlement in Straatsburg.

,,Ik zou niet graag hebben dat dit in Londen over het hoofd wordt gezien”, zei Juncker. Tusk wees erop dat het Britse vertrek uit de EU ,,een realiteit wordt, met al zijn negatieve gevolgen, tenzij onze Britse vrienden van gedachten veranderen.'' ,,Wij, hier op het continent, zijn niet van gedachten veranderd. Onze harten staan nog altijd open voor u.”

De Poolse EU-president, die vorig jaar zei te geloven in wonderen en ervan te dromen dat de brexit niet doorgaat, haalde de Britse brexit-hoofdonderhandelaar Davis aan. ,,Was het niet David Davis zelf die heeft gezegd dat als een democratie niet van gedachten kan veranderen zij ophoudt een democratie te zijn?"

Juncker en Tusk lichtten de resultaten van de top van de EU-leiders in december toe in het parlement. Daar werd vastgesteld dat er voldoende is overeengekomen over de scheidingsvoorwaarden en werd ingestemd met een overgangsperiode na de feitelijke scheiding op 29 maart volgend jaar.

Die mag niet langer dan tot 1 januari 2021 duren, hebben de leiders bepaald. De onderhandelingen beginnen zodra de lidstaten de richtlijnen daarvoor hebben goedgekeurd. Dat gebeurt naar verwachting eind januari.

De volgende stap is de toekomstige relatie tussen de EU en Groot-Brittannië, na de brexit. Volgens Tusk is de visie van Londen daarop nog steeds onduidelijk.

