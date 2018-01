Luxemburger betaalt het meest aan Europa, Bulgaar het minst

dinsdag 16 januari 2018 , 10:26

© © Camilla van Kooten

DEN HAAG (PDC) - De kosten van het lidmaatschap van de Europese Unie zorgen regelmatig voor discussie. Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat de inwoners van Luxemburg het meest aan Europa betalen, gemiddeld € 1,56 per persoon per dag. Een Bulgaar betaalt gemiddeld slechts € 0,18 per dag.

In dit overzicht is alleen gekeken naar de betalingen aan de EU, de opbrengsten die hier tegenover staan zijn niet meegerekend.

Land Dagelijkse bijdrage per inwoner aan de EU Luxemburg € 1,56 België € 1,46 Ierland € 1,22 Denemarken € 1,14 Finland € 1,04 Oostenrijk € 0,99 Frankrijk € 0,91 Zweden € 0,87 Duitsland € 0,84 Nederland € 0,79 Italië € 0,75 Verenigd Koninkrijk € 0,69 Spanje € 0,68 Malta € 0,59 Cyprus € 0,59 Slovenië € 0,57 Portugal € 0,48 Estland € 0,45 Tsjechië € 0,45 Griekenland € 0,44 Litouwen € 0,39 Slowakije € 0,39 Letland € 0,36 Hongarije € 0,31 Polen € 0,31 Kroatië € 0,30 Roemenië € 0,22 Bulgarije € 0,18

Bron: poltico.com, ec.europa.eu

