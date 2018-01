'Nepnieuws bedreigt Nederlandse pulsvisserij'

maandag 15 januari 2018 , 20:36

STRAATSBURG (ANP) - Onzinverhalen van tegenstanders dreigen volgens EU-parlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) de Nederlandse pulsvisserij de nek om te draaien. ,,Op basis van nepnieuws heeft zich een monsterverbond van protectionisten, activisten, extreemrechts en extreemlinks in dit parlement gevormd om de doodsteek toe te dienen voor vissersplaatsen als Urk, Den Helder, Scheveningen, Stellendam en een enorm deel van de Nederlandse kottervloot.”

Ze zei dat in een fel debat in het Europees Parlement in Straatsburg, dat dinsdag stemt over de toekomst van het vissen met stroomstootjes waarbij met een sleepnet (pulskor) platvissen worden opgeschrikt. Volgens de tegenstanders is de methode schadelijk voor vis en milieu en een oneerlijke vorm van concurrentie van kleinere vissers. Zij willen een totaalverbod.

Nederlandse kottervissers hebben veel geïnvesteerd in de nieuwe, volgens hen duurzame vismethode.

Terug naar boven