Minister maakt truckers wakker

zondag 14 januari 2018 , 15:16

MOERDIJK (ANP) - Vrachtwagenchauffeurs die hun verplichte weekendrust in hun truckcabine doorbrengen, riskeren een boete van 1500 euro voor hun werkgever. Het Europees Hof van Justitie bepaalde eind vorig jaar dat het niet meer is toegestaan om in de cabine te slapen, om uitbuiting van chauffeurs tegen te gaan. Zondagmiddag trok minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur naar parkeerplaats Den Hoek bij de A16 om truckers op het verbod te wijzen.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gebruikt deze maand om vrachtwagenchauffeurs op de nieuwe regel te wijzen. Vanaf volgende maand gaat de inspectie echt handhaven en boetes uitdelen bij overtredingen, liet een woordvoerder weten. ,,We merken dat veel chauffeurs nog niet op de hoogte zijn van het verbod", aldus de woordvoerder.

De flyers die zondag aan tientallen vrachtwagenchauffeurs zijn uitgedeeld, zijn in meerdere talen opgesteld. Het zijn vaak Oost-Europese chauffeurs die de weekenden in hun cabine doorbrengen.

