Illegale streamingdienst uit de lucht gehaald

vrijdag 12 januari 2018 , 16:45

DEN HAAG (ANP) - Met hulp van de FIOD heeft de politie op Cyprus een bende ontmanteld die illegaal tv-zenders streamde. Voor een kleine vergoeding konden klanten stiekem naar Griekse, Cypriotische en buitenlandse betaalkanalen kijken. Vier mensen zijn opgepakt en zeventien gebouwen zijn doorzocht.

De IP-adressen die de bende gebruikte, stonden in Nederland geregistreerd. Die zijn nu uit de lucht gehaald. In Bulgarije zijn 84 computerservers en zeventig satellietontvangers in beslag genomen. De Europese politiedienst Europol in Den Haag heeft de internationale actie vrijdag naar buiten gebracht.

Terug naar boven