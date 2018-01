Duits coalitieakkoord brengt Euro op hoogste niveau sinds 2014

vrijdag 12 januari 2018 , 11:15

AMSTERDAM (ANP) - De euro won vrijdag stevig aan waarde ten opzichte van de dollar. Tussentijds noteerde de eenheidsmunt een niveau van 1,2114 dollar, waarmee het op zijn hoogste stand stond ten opzichte van de dollar sinds december 2014.

Reden voor de opleving is onder meer het voorlopige akkoord dat in Duitsland werd gesloten over een coalitie tussen Duitse christendemocraten en sociaaldemocraten. Daarmee lijkt langzamerhand een einde te komen aan maanden van politieke onzekerheid in de grootste economie van de eurozone.

Ook de eerder vrijgegeven notulen van de decembervergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) gaven de euro een zetje. Volgens de documenten kan de centrale bank mogelijk eerder dan verwacht beslissen om de rentes te verhogen. De kans op een eerste rentestap aan het einde van het jaar wordt door bijna drie kwart van de kenners voorzien.

