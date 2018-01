Mogelijk 23 mei 2019 Europese verkiezingen

donderdag 11 januari 2018 , 18:23

BRUSSEL (ANP) - De fractieleiders van het Europees Parlement stellen voor de volgende Europese verkiezingen van donderdag 23 tot en met zondag 26 mei 2019 te houden. Voor Nederland zou dat betekenen dat de kiezers op donderdag de 23e naar de stembus gaan. De meeste EU-landen hebben de gewoonte op een zondag verkiezingen te houden.

De lidstaten moeten nog instemmen met het voorstel. De Europese verkiezingen zijn om de vijf jaar. Nederland heeft momenteel recht op 26 van de 751 zetels in het EU-parlement.

De Britten nemen in 2019 niet meer deel aan de EU-verkiezingen omdat zij op 30 maart uit de unie stappen. Daardoor zijn er straks 73 Britse zetels 'over'. Het is nog niet besloten of ze worden geschrapt of herverdeeld. Als herverdeling op basis van bevolkingscijfers zou gebeuren maakt Nederland kans op twee of drie extra zetels. Ook bestaat het idee om alle of een deel van de Britse zetels voor kandidaten op een pan-Europese kieslijst te reserveren. Dan kan een EU-burger voor het eerst op iemand uit een ander land stemmen.

