Bulgarije wil euroland worden

donderdag 11 januari 2018 , 15:32

SOFIA (ANP) - Bulgarije wil binnen een half jaar de procedure starten om toe te treden tot de eurozone. Dat heeft de regering in Sofia aangekondigd naar aanleiding van het eerste EU-voorzitterschap van het voormalige Oostblokland. Precies elf jaar nadat het lid werd van de Europese Unie op 1 januari 2007 is Bulgarije zes maanden tijdelijk voorzitter, tot 1 juli.

,,Bulgarije heeft een stabiele munt, een economische groei van 4 procent en een lage werkloosheid. Wij zijn klaar om plaats te nemen in de wachtkamer van de eurozone", aldus premier Bojko Borissov. Volgens Sofia voldoet het land aan alle eisen en vormt toetreding "geen enkel risico" voor de eurozone.

In het land wordt nu nog met de lev betaald. De koers van de nationale munt is echter al jaren aan die van de euro gekoppeld. Ook aan de voorwaarde voor de hoogte van de staatsschuld van maximaal 60 procent van het bbp voldoet het met 26,8 procent met gemak en er is geen begrotingstekort. Desondanks is Bulgarije het armste EU-land en blijft corruptie er een groot probleem.

