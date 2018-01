Europese Commissie: 'EU moet miljard steken in supercomputers'

donderdag 11 januari 2018 , 12:23

© Europese Unie 2016, Europees Parlement

BRUSSEL (ANP/Belga) - Europa zou een stevige investering moeten doen in de ontwikkeling van zogeheten supercomputers (HPC's). Eurocommissarissen Mariya Gabriel en Carlos Moedas pleiten voor een investering van 1 miljard euro.

HPC's worden bestempeld als de motoren van de digitale economie. Ze hebben een enorme rekencapaciteit en zijn in staat steeds grotere hoeveelheden data razendsnel te verwerken. Ze maken het onder meer mogelijk om sneller diagnoses te stellen en de werking van nieuwe medicijnen te simuleren. Ook kunnen ze het traject van orkanen voorspellen of cyberaanvallen traceren.

Ook het bedrijfsleven spint garen bij supercomputers. Door gebruik te maken van een HPC zou de complete ontwikkeling van bijvoorbeeld een auto kunnen worden verkort van 60 tot 24 maanden.

Momenteel heeft Europa geen supercomputer in de top tien van de wereld. Dat maakt dat Europese wetenschappers en bedrijven hun toevlucht moeten zoeken tot derde landen om hun gegevens te verwerken. Dit is tegen het zere been van de commissarissen.

Ze pleiten onder meer voor het optuigen van een gemeenschappelijke onderneming om HPC's te verwerven en exploiteren, EuroHPC. De Europese Commissie wil hier tot 2020 circa 486 miljoen euro in investeren. Van deelnemende landen wordt een vergelijkbaar bedrag verwacht. Tot dusver hebben dertien landen zich aangesloten, waaronder Nederland.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven