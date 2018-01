Farage: 'Nieuw referendum zou brexit-critici mond snoeren'

donderdag 11 januari 2018 , 16:21

gewijzigd

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse brexit-voorvechter Nigel Farage voelt misschien toch wel iets voor een tweede referendum over het Britse EU-lidmaatschap. Hij zei in het programma The Wright Stuff dat een nieuwe volksraadpleging mogelijk een goed middel is om brexit-critici de mond te snoeren.

,,Misschien, heel misschien, nader ik het punt waarop ik denk dat we een tweede referendum moeten houden'', zei de voormalige UKIP-leider. ,,Het percentage dat voor vertrekken zou stemmen zou dan veel hoger uitvallen dan de vorige keer.'' Daarmee zou de aanhoudende discussie over de brexit voorlopig ten einde zijn, concludeerde Farage.

Voorstanders van het Britse EU-lidmaatschap riepen eerder ook al op tot een nieuw referendum. Zij vinden dat kiezers ook de kans moeten krijgen zich uit te spreken over de nieuwe relatie tussen Londen en Brussel, waar momenteel nog over wordt onderhandeld.

De Britse kiezers stemden in juni 2016 voor de uittreding van hun land uit de Europese Unie. Het Britse EU-lidmaatschap komt op 29 maart 2019 tot een einde. De Britse premier Theresa May wil niets weten van een nieuwe volksraadpleging. ,,We houden geen tweede referendum'', zo reageerde haar woordvoerder donderdag.

