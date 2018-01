'EU moet aan bel trekken over Rif-protesten'

donderdag 11 januari 2018 , 12:00

BRUSSEL (ANP) - De Marokkaanse regering moet een einde maken aan de mensenrechtenschendingen in het Rif-gebied. EU-parlementariër Kati Piri (PvdA) wil dat de EU daarover in Rabat aan de bel trekt. In een brief aan EU-buitenlandchef Federica Mogherini stelt zij dat er na vijftien maanden van protesten steeds meer signalen komen van mishandeling van opgepakte activisten. Ook worden voortdurend vreedzame demonstranten gearresteerd.

,,We krijgen berichten dat er zelfs kinderen tussen de zes en veertien jaar gearresteerd worden voor hun 'deelname' aan protesten'', aldus Piri. ,,Kinderen horen op school te zitten en niet in een gevangenis. De demonstranten komen op voor basale rechten als onderwijs en werkgelegenheid. Mogherini moet de regering wijzen op haar verantwoordelijkheid. De EU financiert veel projecten in Marokko en de fondsen horen ook bij economisch achtergestelde regio’s terecht te komen.''

Sinds eind 2016 wordt in Noord-Marokko gedemonstreerd tegen de economische omstandigheden en corruptie. Een aanzienlijk deel van de Marokkaanse Nederlanders heeft wortels in het Rif-gebied.

