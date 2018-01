Handelsruzie tussen Canada en VS

woensdag 10 januari 2018 , 19:55

GENÈVE (ANP/BLOOMBERG) - Canada heeft een klacht ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie WTO over de Verenigde Staten. De VS zou in strijd met de regels van de WTO heffingen hebben gehanteerd om de eigen markt te beschermen.

De klacht is onderbouwd met bijna tweehonderd voorbeelden. De meeste daarvan hebben betrekking op andere handelspartners dan Canada zelf, zoals China, India, Brazilië en de Europese Unie.

Een Amerikaanse overheidsvertegenwoordiger noemde de klacht van Canada een brede en slecht geïnformeerde aanval op de VS. Bovendien heeft Canada er zelf weinig aan als de klachten gegrond zouden zijn. ,,De aanklacht is dus slecht voor Canada."

