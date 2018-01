Crisisoverleg over Iraans nucleair akkoord

woensdag 10 januari 2018 , 19:47

IRAN

BRUSSEL (ANP/DPA/RTR) - De ministers van Buitenlandse Zaken van drie Europese mogendheden, hun Iraanse collega Mohammad Javad Zarif en de 'buitenlandvrouw' van de Europese Unie, Federica Mogherini, komen donderdag bijeen voor crisisoverleg over het nucleaire akkoord dat Teheran in 2015 sloot.

Het in Brussel geplande overleg van Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Iran en de EU gaat naar verwachting over de dreiging van de VS het akkoord op te zeggen. Waarschijnlijk wordt Javad Zarif ook gevraagd naar de recente golf van protest in zijn land en de hardhandige onderdrukking van die onvrede. De werkloosheid in Iran neemt toe en de economische problemen als gevolg van internationale sancties blijven bestaan. Iran werd het opheffen van economische sancties beloofd in ruil voor concessies over de nucleaire projecten van het land.

De Amerikaanse president Trump was van meet af aan tegen het verdrag, maar hij is er voor teruggedeinsd het op te zeggen. Vrijdag moet Trump weer over zijn Iran-beleid besluiten. Sommige Amerikaanse media meldden woensdag op gezag van bronnen rond Trump dat hij het verdrag intact laat.

