Dijsselbloems laatste Eurogroepdag in Parijs

woensdag 10 januari 2018 , 16:57

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Jeroen Dijsselbloem draagt de ‘voorzittershamer’ van de Eurogroep vrijdag in Parijs over aan Mario Centeno. De 51-jarige Portugese minister van Financiën neemt de functie per zaterdag 13 januari over van zijn Nederlandse oud-collega.

De twee ontmoeten elkaar op de Portugese ambassade in Parijs. ,,Overleg draagt bij aan een zorgvuldige overdracht”, aldus Dijsselbloems woordvoerder. Centeno is in de lichtstad voor onder meer een afspraak, donderdag, met president Emmanuel Macron.

Dijsselbloem zat vijf jaar lang de vergaderingen van de ministers van Financiën van de eurolanden voor. Verlenging van zijn mandaat zat er niet in omdat hij zijn positie als minister van Financiën is kwijtgeraakt nu zijn partij (PvdA) niet meer in de regering zit.

Centeno werd op 4 december door de Eurogroepleden gekozen voor een termijn van twee en een half jaar. Op 22 januari mag hij de eerste vergadering voorzittten. Onder Centeno's leiding vergaat het Portugal economisch steeds beter. De Duitse oud-minister Wolfgang Schäuble noemde hem ,,de Ronaldo van de Eurogroep'', naar de Portugese stervoetballer.

