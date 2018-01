Wereldbank schroeft economische prognoses op

dinsdag 9 januari 2018 , 22:06

WASHINGTON (ANP) - Het tempo waarmee de wereldeconomie momenteel aantrekt, houdt waarschijnlijk nog wel even aan. Volgens nieuwe prognoses van de Wereldbank liggen er voor zowel dit jaar, volgend jaar als 2020 plussen in het vooruitzicht van circa 3 procent.

De belangrijke internationale organisatie is met zijn ramingen optimistischer dan ruim een half jaar terug. Dat heeft ermee te maken dat vooral de rijkere landen het in 2017 uiteindelijk beter hebben gedaan dan verwacht. De Wereldbank heeft bijvoorbeeld zijn inschatting van de prestaties voor de eurozone in het afgelopen jaar flink opgeschroefd.

Alles bij elkaar ging de wereldeconomie vorig jaar waarschijnlijk precies 3 procent vooruit. Eerder rekende de Wereldbank nog op een plus van 2,7 procent. Voor 2018, 2019 en 2020 liggen de voorspellingen nu op respectievelijk 3,1 procent, 3,0 procent en 2,9 procent.

