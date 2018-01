Juncker spreker op Economisch Forum in Davos

dinsdag 9 januari 2018 , 19:31

BRUSSEL (ANP) - Jean-Claude Juncker gaat voor het eerst als voorzitter van de Europese Commissie naar de jaarvergadering van het Wereld Economisch Forum in Davos. Hij zal op 25 januari een speech houden op de prestigieuze internationale conferentie voor politieke leiders, ondernemers en organisaties, bevestigt zijn woordvoerster.

Volgens ingewijden in Brussel is Juncker ,,geen groot fan” van het besloten evenement voor de invloedrijksten ter aarde maar moet zijn optreden het signaal afgeven dat Europa economisch weer vooraan loopt in de wereld. De laatste keer dat Juncker er bij was in de Zwitserse plaats was hij premier van Luxemburg, ruim twintig jaar geleden.

Vorig jaar gaf Juncker zijn eigen team van EU-commissarissen nog een uitbrander omdat er liefst twaalf onder wie vicevoorzitter Frans Timmermans waren afgereisd naar Davos. Dit jaar is de delegatie, Juncker niet meegerekend, beperkt tot acht. Timmermans is er niet bij.

