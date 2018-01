Eurosceptische Italianen toch voor de euro

dinsdag 9 januari 2018 , 18:22

ROME (ANP/RTR) - De uitgesproken eurosceptische Italiaanse MoVimento 5 Stelle (M5S - Vijfsterrenbeweging) heeft zich toch tot de euro 'bekeerd'. Partijleider Luigi Di Maio zei dat het niet langer een doel is van de M5S om Italië uit de eurozone te halen.

,,Ik geloof dat het niet langer opportuun voor Italië is om de euro op te geven. Ik hoop een referendum over de euro te vermijden'', zei Di Maio dinsdag tegen de publieke omroep RAI.

De M5S werd in oktober 2009 opgericht als een beweging tegen de gevestigde orde. De beweging schermt met linkse en rechtse denkbeelden en wordt populistisch genoemd. De oprichter is een komiek en blogger, Beppe Grillo.

Hij is in september als leider opgevolgd door Di Maio in de hoop dat de partij regeringsverantwoordelijkheid krijgt. Het standpunt om de euro met behulp van een referendum af te schaffen, was een hindernis voor de beweging. De M5S staat er voor de verkiezingen in maart goed voor in peilingen. Grillo kan volgens de regels van zijn eigen partij bij verkiezingen formeel niet op een kandidatenlijst van de M5S staan, omdat hij als gevolg van een dodelijk verkeersongeval een strafblad heeft. De M5S weert mensen met een strafblad.

