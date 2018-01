Nederland is Europees quinoaknooppunt

maandag 8 januari 2018 , 2:00

DEN HAAG (ANP) - Nederland is een spil in de Europese quinoahandel. Nederland is in Europa de grootste exporteur en na Frankrijk de op een na grootste importeur van het Zuid-Amerikaanse zaad. In 2016 kwam er 5,5 miljoen kilo quinoa naar Nederland, waarvan we bijna twee derde weer de grens over stuurden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De meeste quinoa die naar Nederland wordt gehaald komt uit Peru met 4,1 miljoen kilogram. Ook buurlanden Bolivia (0,9 miljoen kilogram) en Chili (0,4 miljoen kilo) exporteren naar Nederland. Het restant komt uit Europa, al is dat ook hoofdzakelijk doorvoer van quinoa dat elders is verbouwd.

Ruim 2 miljoen kilo quinoa werd in 2016 in Nederland geconsumeerd. In 2012 ging het nog om 267.000 kilogram.

Van de quinoa die Nederland exporteert gaat 93 procent naar andere EU-landen. Duitsland en Oostenrijk zijn daarbij de grootste afnemers. Nederland voert ook kleine hoeveelheden uit naar de Verenigde Staten en Azië.

Sinds enkele jaren wordt er ook quinoa in Nederland geteeld, maar dat is nog op kleine schaal.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven