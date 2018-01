KLM akkoord met meer concurrentie op New York

zaterdag 6 januari 2018 , 8:34

Bron: © PDC

SCHIPHOL (ANP) - KLM heeft rechten voor starts en landingen op Schiphol afgestaan om meer concurrentie op de vliegroute naar New York mogelijk te maken. Dat is volgens de vliegmaatschappij gebeurd ,,in het kader van de Europese mededingingswetgeving''.

Daarmee reageert KLM op berichtgeving in het AD dat de Europese Commissie de maatschappij zou hebben gedwongen om deze zogenoemde slots (gereserveerde start- en landingstijden) af te staan.

,,Hiertoe heeft KLM zichzelf in het kader van de Europese mededingingswetgeving gecommitteerd om zonodig slots op te geven voor een andere maatschappij die op de route naar New York wil vliegen, zodat die andere maatschappij de mogelijkheid krijgt om die route ook te vliegen'', aldus KLM.

Prijsvechter Norwegian Air vliegt met ingang van mei vier keer per week op en neer naar New York vanuit Amsterdam. De vluchten van Norwegian naar de Verenigde Staten leveren meer concurrentie op voor de zogenoemde Noord-Atlantische Joint Venture van KLM met Air France en Delta Airlines.

Norwegian biedt enkele reizen van Schiphol naar New York aan vanaf 180 euro. KLM rekent in mei rond de 400 euro voor retourvluchten van Schiphol naar New York, echter wel met een tussenlanding. Rechtstreekse vluchten zijn ten minste enkele tientjes duurder.

Behalve van Schiphol zal Norwegian ook vanuit Madrid en Milaan extra routes naar de VS aanbieden. Met die routes erbij kan straks vanuit zestien Europese luchthavens non-stop op de VS worden gevlogen.

Terug naar boven