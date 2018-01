Illegale immigratie naar Spanje verdubbeld

vrijdag 5 januari 2018 , 16:38

Bron: Copyright Frontex

BRUSSEL (ANP) - Circa 22.900 illegale migranten bereikten in 2017 Spanje, ruim een verdubbeling in vergelijking met 2016. In de hele Europese Unie kwamen vorig jaar 204.300 illegalen binnen. Dat waren er 60 procent minder dan het jaar daarvoor.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Europese grens- en kustwachtagentschap Frontex. Circa 40 procent van de migranten die illegaal in Spanje arriveerde was Marokkaan of Algerijn. Door de onrust in het Rifgebied in het noorden van Marokko was er afgelopen halfjaar minder toezicht op boten met illegalen die de oversteek naar Spanje maakten.

In Italië kwamen naar schatting 119.000 illegale migranten binnen. Dat waren er ruim 60.000 minder dan in 2016. Minister Marco Minniti (Binnenlandse Zaken) legde eerder een verband tussen de de komst van minder migranten en het akkoord dat zijn regering met de Libiërs heeft gesloten. De internationaal erkende regering in Tripoli kreeg steun toegezegd in ruil voor hulp bij het aanpakken van de mensensmokkel.

