Farage om de tafel met EU-onderhandelaar

LONDEN (ANP/RTR) - Brexit-voorvechter Nigel Farage zit maandag om de tafel met Michel Barnier, die namens de EU onderhandelt over de Britse uittreding uit de Unie. De eurosceptische Britse politicus zegt de denkbeelden te willen overbrengen van de 17,4 miljoen Britten die voor 'leave' (vertrekken) stemden.

Farage maakte in een filmpje op Twitter zelf bekend dat hij ,,eindelijk'' om de tafel mag met de Europese hoofdonderhandelaar. De politicus vroeg zijn landgenoten om via het sociaal medium vragen voor Barnier naar hem door te sturen. Hij zal er dan een aantal stellen aan de Fransman.

De voormalige leider van de UK Independence Party heeft herhaaldelijk uitgehaald naar premier Theresa May. Hij verwijt haar een gebrek aan daadkracht in de onderhandelingen over de Britse EU-uittreding.

De pro-Europese actiegroep Open Britain reageerde verbaasd op de geplande ontmoeting tussen Farage en Barnier. ,,Het is alsof je een brandstichter inzet om een woningbrand te blussen'', stelde de beweging in een verklaring.

