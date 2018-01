Blair pleit voor brexit-herkansing

donderdag 4 januari 2018 , 11:58

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse oud-premier Tony Blair wil dat zijn landgenoten zich op termijn nogmaals mogen uitspreken over de brexit. Hij noemde het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie ,,een fout die de hedendaagse wereld niet begrijpt en toekomstige generaties niet zullen vergeven''.

De voormalige Labourleider wees erop dat voorafgaande aan het referendum onduidelijk was hoe de toekomstige relatie met de EU er bij een brexit uit zou zien. ,,Hoe kunnen we vaststellen wat de 'wil van het volk' is voordat we weten wat het alternatief is voor het huidige EU-lidmaatschap?'', aldus Blair, die van 1997 tot 2007 aan de macht was.

Blair vindt dat de Britten zich nogmaals moeten uitspreken als wel duidelijk is wat dat alternatief behelst. ,,Dat kan via het parlement, een verkiezing of een nieuw referendum'', stelt hij in een donderdag gepubliceerd artikel op de website van de Tony Blair Institute for Global Change. Een referendum zou volgens de oud-premier geen herhaling zijn van de eerste volksraadpleging uit 2016, omdat toen nog niet bekend was wat de toekomst zou brengen.

