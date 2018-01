Nederlandse ambassadeur in Roemenië onder vuur na diner

donderdag 4 januari 2018 , 9:45

gewijzigd

BOEKAREST (ANP) - De Nederlandse ambassadeur in Roemenië, Stella Ronner, is in het land onder vuur komen te liggen nadat ze tijdens een diner is gezien met een voor corruptie veroordeelde zakenman. Dat terwijl ze als Nederlands zaakgelastigde zich juist kritisch heeft uitgelaten over Roemenië, dat te weinig zou doen tegen corruptie.

Ronner zat volgens Roemeense media op oudejaarsavond onder meer aan tafel met zakenman Nelu Iordache in het wintersporthotel Teleferic bij de stad Braşov. Van de ontmoeting zijn foto's en video's. Iordache is veroordeeld voor onder meer fraude met Europese fondsen voor de aanleg van een snelweg.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat Ronner op wintersportvakantie was en het hotel op oudejaarsdag een diner organiseerde met honderden gasten. Het hotel bepaalde de tafelindeling. ,,Ze wist van tevoren niet wie bij wie ze aan tafel zou zitten'', zegt een woordvoerder. Volgens hem kent Ronner wel de persoon met wie ze aan tafel zat. De ambassadeur vindt het vervelend hoe de situatie in Roemeense media is geschetst.

De Europese Commissie heeft vorig jaar zorgen geuit om de strijd tegen corruptie in het land. Tienduizenden mensen gingen in 2017 de straat op tegen plannen van de sociaal-liberale regering om het strafrecht tegen corruptie te versoepelen.

