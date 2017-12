Erdogan hecht waarde aan een goede relatie met de EU

donderdag 28 december 2017 , 13:08

Bron: The Council of the European Union

ANKARA (ANP/DPA) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zich positief uitgelaten over de relatie met Nederland. ,,We hebben geen probleem met Duitsland, Nederland of België'', zei hij volgens de krant Hürriyet tegen journalisten. ,,In tegendeel: de mensen die in de regeringen van die landen zitten, zijn mijn oude vrienden.''

Erdogan zei ook waarde te hechten aan goede betrekkingen met de EU en EU-lidstaten. Hij sloot een bezoek aan Nederland of Duitsland niet uit. Premier Mark Rutte heeft volgens Erdogan ,,een aantal signalen afgegeven om de relatie met ons te verbeteren. Die zijn toereikend''. De Turkse leider deed die uitspraken terwijl hij terugvloog na een meerdaagse reis naar Afrika.

De relatie tussen Den Haag en Ankara kwam dit jaar onder druk te staan door de voorgenomen komst van twee Turkse ministers. Zij wilden in Nederland campagne voeren voor een Turks referendum. De Nederlandse regering voelde daar niets voor. ,,Ze hebben me benadeeld'', zei Erdogan volgens Hürriyet. ,,Verder had ik voorheen goede ontmoetingen met Rutte.''

De Turkse leider zei verder dat zijn contacten met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en president Frank-Walter Steinmeier ,,altijd erg goed zijn geweest''.

