ECB: wereldeconomie groeit stevig door

donderdag 28 december 2017 , 10:26

Bron: Epizentrum - Wikimedia

FRANKFURT (ANP) - De wereldeconomie blijft de komende jaren in een stevig tempo doorgroeien. Dat stelt de Europese Centrale bank (ECB) in zijn economisch bulletin.

De ECB denkt dat de groei van de wereldeconomie volgend jaar zal uitkomen op 3,9 procent, van 3,7 procent in 2017. De expansie zal geleidelijk afzwakken tot 3,7 procent in 2020. Dat komt omdat de groei in de ontwikkelde economieën iets zal afvlakken. Daar staat tegenover dat de opkomende economieën, met name in Latijns-Amerika, juist wat sterker vooruit zullen gaan, mede geholpen door de hogere grondstoffenprijzen.

De ECB gaf verder aan dat de economische vooruitgang in het eurogebied solide en breed gedragen blijft. Voor de eurozone voorziet de ECB voor 2017 een groei met 2,4 procent en 2,3 procent in 2018. Voor 2019 en 2020 wordt respectievelijk op een groei met 1,9 en 1,7 procent gerekend.

