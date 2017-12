Duitse minister BZ: brexit-akkoord model voor relatie EU-Turkije

dinsdag 26 december 2017 , 12:34

gewijzigd

Bron: European Commission

BERLIJN (ANP/DPA) - De toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk kan als model dienen voor de samenwerking van de Europese Unie met Oekraïne en Turkije. Dat stelt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel dinsdag tegenover verschillende media.

Gabriel benadrukt dat hij de twee landen de komende jaren geen volwaardig lid ziet worden van de EU. ,,Daarom moeten we over alternatieve vormen van een nauwere samenwerking nadenken'', zegt hij. ,,Als we een slim akkoord met Groot-Brittannië voor elkaar krijgen, dat de betrekkingen met Europa na de brexit regelt, kan dat een model zijn voor andere landen'', en noemt daarbij Oekraïne en Turkije als voorbeeld.

Wel voegt hij eraan toe dat in Turkije de nodige hervormingen moeten plaatsvinden voordat een nauwere samenwerking wordt nagestreefd. De SPD-politicus is verheugd dat Turkije onlangs een aantal Duitse burgers heeft vrijgelaten die om politieke redenen waren opgepakt.

Gabriel maakt zich nog wel zorgen om de Duits-Turkse journalist Deniz Yücel van Die Welt, die nog altijd in detentie zit. De Turkse autoriteiten arresteerden Yücel op 14 februari tijdens een golf van aanhoudingen na de mislukte couppoging in juli 2016. Ze beschuldigen hem van het bedrijven van propaganda voor een terroristische organisatie.

