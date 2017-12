Denemarken verscherpt grenscontrole

zaterdag 23 december 2017 , 17:16

© Europese Unie

KOPENHAGEN (ANP) - Denemarken verscherpt de bewaking van de grens met Duitsland. Volgens Duitse media komen er op de vijf grootste overgangen controleposten terwijl op alle overgangen kentekenplaten van voertuigen worden gescand.

Aanleiding voor de verscherping is terreurdreiging en vooral de angst in Denemarken voor in Duitsland afgewezen asielzoekers die met plannen naar het noorden gaan.

Denemarken heeft de grensbewaking al enkele malen verscherpt sinds januari vorig jaar toen het aantal vluchtelingen sterk toenam. Zo staan gewapende militairen sinds september de reguliere grensbewaking bij. Het Deense parlement besloot vrijdag om daar nog een schepje bovenop te doen.

Terug naar boven