Nabestaanden MH17 hekelen publiciteit vondsten

vrijdag 22 december 2017 , 23:14

MH17

DEN HAAG (ANP) - Nabestaanden van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 hekelen de publiciteit die telkens wordt gezocht door vinders van menselijke resten in het crashgebied in Oost-Oekraïne. Stichting Vliegramp MH17 stelt in een verklaring dat de berichten van ,,bepaalde journalisten de indruk wekken dat publicitaire en politieke belangen de overhand hebben en er daardoor gesold wordt met stoffelijke resten''.

Directe aanleiding is een video die vorige week op YouTube werd gezet en waarin mogelijk menselijke resten worden getoond. De video is gemaakt door Patrick Lancaster die vanaf de zijde van de pro-Russische rebellen verslag doet over het Oekraïne-conflict. Hij zegt dat een nieuwe zoektocht naar resten nodig is.

