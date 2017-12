Juncker nodigt premier Polen voor etentje uit

woensdag 20 december 2017 , 14:46

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - De onlangs aangetreden Poolse premier Mateusz Morawiecki is uitgenodigd voor een werklunch of -diner met Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. Ook vicevoorzitter Frans Timmermans schuift op de voorgestelde datum van 9 januari aan.

Dat staat in een brief die Juncker op Twitter heeft geplaatst. Dat gebeurde woensdag vlak nadat Timmermans het commissiebesluit had bekendgemaakt om de zwaarste middelen tegen Polen in gang te zetten vanwege de bedreiging van de onafhankelijke rechtsstaat in het land.

,,Het was een genoegen u vorige week op de Europese top te ontmoeten,’’ schrijft Juncker. ,,Wij spraken toen af dat het nuttig zou zijn onze discussies te intensiveren over zaken van wederzijds belang, waaronder de rechtsstaat.''

Morawiecki twitterde woensdag dat Polen net zo toegewijd is aan de rechtsstaat als de rest van de EU. Maar ,,de huidige justitiële hervorming is hard nodig'', zegt hij. ,,Ik geloof dat Poolse soevereiniteit en het idee van een verenigd Europa kunnen worden verzoend.''

