EU-parlementariërs juichen Polen-besluit toe

woensdag 20 december 2017 , 15:33

BRUSSEL (ANP) - Europarlementariërs van GroenLinks en D66 verwelkomen de stap van de Europese Commissie om de zwaarste EU-procedure tegen Polen in te zetten omdat de rechtsstaat gevaar loopt. Het parlement oordeelde vorige maand al dat het tijd is voor het activeren van artikel 7 vanwege de politieke controle over Poolse rechters.

Judith Sargentini (GroenLinks): ,,De achteruitgang in Polen is dramatisch en de situatie is acuut. Een onafhankelijke rechterlijke macht is de hoeksteen van een rechtsstaat. Hoe kan de Nederlandse rechter er nog op vertrouwen dat bijvoorbeeld een uitleveringsverzoek van Polen in strafzaken correct is gedaan en dat de verdachte daar een volledig eerlijk proces zal krijgen?"

Het werd hoog tijd voor daadkrachtige stappen, reageert D66. ,,De Poolse regering gaat over grenzen heen. De regering heeft inmiddels meer autoritaire kenmerken dan democratische. Dit mogen we niet laten gebeuren,'' aldus Sophie in ’t Veld.

Ook de christen- en sociaaldemocraten reageren instemmend. CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers: ,,Goed dat dit nu eindelijk gebeurt. Het bewaken van vrijheid, democratie én de rechtsstaat zoals dat in het Verdrag betreffende de Europese Unie staat, is de kern van de EU.’’

Peter van Dalen (ChristenUnie) is wat terughoudender. Hij zit samen in een fractie met Europarlementariërs van de Poolse regeringspartij PiS. ,,Ook ik ben ongerust over de ontwikkelingen in Polen. Maar nu al het zwaarste middel van de artikel 7-procedure in te zetten, lijkt mij te vroeg. Ik denk dat er nog niet genoeg overleg met elkaar is gevoerd."

