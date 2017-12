Nederland steunt Polen-voorstel Timmermans

woensdag 20 december 2017 , 13:19

BRUSSEL/DEN HAAG (ANP) - Nederland steunt het voorstel van de Europese Commissie om de zwaarste EU-procedure tegen Polen in te zetten. ,,Een bedreiging van de rechtsstaat moet je altijd serieus nemen’’, laat minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra weten.

Vicevoorzitter Frans Timmermans stelt voor dat de lidstaten ermee instemmen om artikel 7 van het EU-verdrag te activeren, omdat het land de rechtspraak onder politieke controle brengt. Die procedure is nog nooit gebruikt en kan ertoe leiden dat Polen zijn stemrecht in EU-raden kwijtraakt. De eerste stap is dat vier vijfde van de lidstaten vaststelt dat er een ,,duidelijk gevaar’’ is dat Polen de Europese waarden ernstig schendt. Volgens Timmermans is dat het geval.

Zijlstra ziet de activering als een noodzakelijke stap nu Warschau de afgelopen tijd niet bereid was tot een politieke dialoog over de kwestie. De minister roept de Poolse regering op constructief bij te dragen aan een oplossing.

