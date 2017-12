FNV hekelt Europese chauffeursregels

dinsdag 19 december 2017 , 14:51

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV vindt dat de nieuwe Europese regels voor chauffeurs voor gevaar op de weg zorgen. De bond uit zijn zorgen in een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De regels zouden bovendien te weinig doen om oneerlijke internationale concurrentie aan te pakken.

De rustregels in het Europese Mobiliteitspakket staan volgens FNV toe dat chauffeurs van vrachtwagens en touringcars werkdagen van vijftien uur kunnen maken, waarvan zij tien uur achter het stuur mogen zitten. Ook kunnen zij langere periodes zonder lange onderbreking rijden. De bond vreest voor oververmoeidheid en dus gevaarlijke situaties.

TLN ergert zich aan die opmerking van FNV. De transportbranchevereniging stelt dat de rijtijden in de plannen van de Europese Commissie niet veranderen ten opzichte van de huidige situatie. De lange rustperiode na zes dagen werken, wordt wel ingekort. ,,Maar er geldt al een Europese richtlijn dat chauffeurs gemiddeld niet meer dan 48 uur per week mogen werken en die blijft gewoon van kracht'', verklaart een woordvoerder van TLN.

In het Europees Mobiliteitspakket wil de Europese Commissie regels vastleggen die voor de transportbranche in heel de Europese Unie gaan gelden. Behalve over rij- en rusttijden gaat het daarbij om minder bureaucratie voor werkgevers en gelijke rechten voor werknemers uit alle EU-landen.

FNV is niet de eerste bond die te hoop loopt tegen de regels. Vorige maand schreef CNV ook al een brief met zorgen over het voorgestelde pakket maatregelen. Sinds juni trekken Europese vakbonden al samen op tegen de regels.

