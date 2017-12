Brussel haalt belemmeringen EU-markt weg

dinsdag 19 december 2017 , 12:00

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stelt nieuwe maatregelen voor om handelsbelemmeringen in de EU weg te halen. Die moeten het gemakkelijker maken voor kleinere bedrijven om hun spullen over de grens te verkopen. Tegelijk neemt Brussel maatregelen om te zorgen dat daardoor geen onbetrouwbare producten op de markt terechtkomen.

Zo wil de commissie nieuwe regels voor de wederzijdse erkenning van producten in de EU. In het Europa zonder slagbomen sinds 1993 is er vrij verkeer van goederen. Een groot aantal producten valt onder strenge EU-wetgeving voor de veiligheid zoals chemische producten. Voor andere producten, die nationaal zijn goedgekeurd, bestaat een regeling van wederzijdse erkenning. ,,In de praktijk blijkt echter dat ondernemers die bijvoorbeeld schoenen, serviezen of meubels in een andere lidstaat willen verkopen, stuiten op allerlei obstakels, vertragingen en extra kosten,” aldus de commissie.

EU-commissaris Elżbieta Bieńkowska (Interne Markt) vindt dat elke burger erop moet kunnen vertrouwen dat spullen die worden aangeboden betrouwbaar zijn. ,,De schandalen met borstimplantaten en dieselgate ondermijnen dat vertrouwen.”

Volgens de Europese Commissie wordt elk jaar nog 32 procent van het speelgoed, 58 procent van elektronica en 47 procent van bouwmateriaal op de EU-markt verkocht dat niet voldoet aan de veiligheidsnormen van de EU. Omdat 30 procent van de goederen in de EU wordt geïmporteerd, stelt de commissie voor de inspecties in de havens en aan de buitengrenzen aan te scherpen.

