Kritiek op doel duurzame energie EU-landen

dinsdag 19 december 2017 , 15:17

BRUSSEL (ANP) - Het energieverbruik in de EU moet in 2030 voor ten minste 27 procent duurzaam zijn opgewekt. Greenpeace en het Wereldnatuurfonds hekelen in een reactie het lage ambitieniveau van de ministers van de lidstaten.

,,Duidelijk onvoldoende’’, zei ook EU-commissaris Miguel Canette (Klimaat) over de bindende doelen. Hij wijst op de ,,spectaculaire’’ kostenreductie van zonne- en windenergie.

De energieministers geven de Europeanen kolen voor Kerstmis, verwijst Greenpeace naar de instandhouding van subsidies voor vervuilende centrales. Het Wereldnatuurfonds spreekt van een schande. ,,Ze hebben gestemd voor het verbranden van veel meer bomen en voedsel.''

Het Europees Parlement had in oktober 35 procent als doel gesteld. De onderhandelingen over de uiteindelijke doelstelling gaan volgend jaar van start.

De EU-ministers kwamen maatregelen overeen die de energie-opwekking duurzamer moet maken, maar verzwakten voorstellen over kolencentrales. Nederland vindt dat daarin te veel ruimte wordt geboden voor subsidies aan dergelijke centrales. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) stemde daarom tegen.

De bewindsman vroeg volgens zijn woordvoerder aandacht voor de ,,ambitieuze klimaatagenda’’ van het kabinet, waarin het verminderen van CO2-uitstoot centraal staat. ,,Nederland zet zich in om het Europese CO2-reductiedoel voor 2030 te verhogen tot 55 procent en heeft dat ook bepleit in de Energieraad.’’

