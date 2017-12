Risico op uitsluiting nieuwe betaaldiensten

dinsdag 19 december 2017 , 9:58

© Europese Unie 2016, Europees Parlement

AMSTERDAM (ANP) - Banken kunnen nieuwe partijen op de betaalmarkt mogelijk blokkeren als gevolg van nieuwe Europese regels die vanaf januari gelden. Toezichthouder ACM waarschuwt de bankwereld echter de zogeheten 'fintechs' de ruimte te geven.

Consumenten kunnen op steeds meer manieren elektronisch betalen via bijvoorbeeld PIN, PayPal, iDeal of creditcard. Meer en meer bedrijven zien kans de betaalmarkt te betreden met nieuwe en innovatieve diensten. Daarvoor hebben zij in veel gevallen wel toegang tot de betaalrekening nodig van hun klanten. Door de nieuwe regels zijn banken verplicht om betaalinformatie met aanbieders van nieuwe betaalproducten te delen, mits daar toestemming voor is gegeven.

Volgens de toezichthouder ligt uitsluiting echter op de loer. Volgens de ACM laten de regels te veel ruimte voor vrije interpretatie. Deze handschoen zou samen met De Nederlandsche Bank (DNB) moeten worden opgepakt.

Verder zou het wijs zijn om banken financieel te compenseren voor het leveren van gegevens. Dit wordt door de Europese Commissie ook toegestaan. Als banken gratis toegang moeten verlenen kan dit banken een prikkel geven om fintechs uit te sluiten, aldus de ACM.

Verder zouden fintechs de mogelijkheid moeten krijgen om onder voorwaarden zelf betaalrekeningen aan te bieden, maar daarvoor is een licentie nodig. Een ,,bankvergunning in lichtere vorm" voor fintechs zou dan uitkomst bieden. Daarmee kan ook de marktmacht van banken worden verkleind. Het kabinet heeft in zijn regeerakkoord dit idee ook omarmd.

Terug naar boven