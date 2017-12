EU vertrouwt op pro-Europese rol Oostenrijk

maandag 18 december 2017 , 14:14

BRUSSEL (ANP) - De EU-regeringsleiders vertrouwen erop dat de nieuwe Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz een ,,constructieve en pro-Europese rol zal blijven spelen in de EU’’. EU-president Donald Tusk schrijft dat namens de EU-regeringsleiders in zijn felicitatiebrief aan de nieuwbakken jongste EU-premier.

De christendemocratische ÖVP van Kurz gaat in zee met de rechts-populistische en eurosceptische FPÖ, die verre van uitnodigend staat tegenover migranten. Tusk wijst Kurz er in de brief fijntjes op dat op de agenda van de regeringsleiders komend jaar ,,politiek gevoelige’’ onderwerpen staan, doelend op onder meer de herverdeling van asielzoekers.

De sociaaldemocraten in het Europees Parlement hebben ,,diepe zorgen over de extreemrechtse regering'' in Oostenrijk. ,,Dit kan erg gevaarlijke gevolgen hebben, het is een sprong in het duister die ons terug kan brengen naar de donkerste tijden van onze geschiedenis.’’ Sancties zijn niet uitgesloten als EU-waarden worden bedreigd, waarschuwt fractievoorzitter Gianni Pittella.

Kurz reist dinsdag naar Brussel voor een ontmoeting met Tusk en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

