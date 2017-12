IKEA: we houden ons aan Europese regels

maandag 18 december 2017 , 12:57

DELFT (ANP) - IKEA houdt zich aan de belastingregels in alle gebieden waar de meubelverkoper actief is, stelt het Zweedse bedrijf in een reactie op het onderzoek naar de Nederlandse belastingdeals. ,,De manier waarop wij door nationale overheden belast zijn, komt naar onze mening overeen met Europese regels. Het is goed dat dit onderzoek dat kan bevestigen en duidelijkheid kan verschaffen.''

De meubelgigant laat verder weten dat het onderzoek een zaak tussen de Europese Commissie en Nederland is. Ikea stelt wel de beslissing van commissaris Margrethe Vestager te bestuderen. Ook zegt het bedrijf ,,uiteraard'' mee te werken aan het onderzoek en vragen van Nederland en de Commissie te willen beantwoorden.

