Brussel start onderzoek Nederlandse deal IKEA

maandag 18 december 2017 , 13:20

gewijzigd

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - Meubelgigant IKEA heeft 'mogelijk' dankzij twee fiscale deals in Nederland 'minder belastingen hoeven te betalen' dan andere bedrijven. EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) heeft daarom een diepgaand onderzoek geopend naar de afspraken met de Nederlandse Belastingdienst, kondigde zij in Brussel aan.

Het onderzoek van de Europese Commissie heeft betrekking op afspraken ('rulings') met dochterbedrijf Inter IKEA Systems dat in Delft is gevestigd. ,,Op basis van ons voorlopig onderzoek lijken twee fiscale rulings die de Belastingdienst in 2006 en 2011 heeft afgegeven de belastbare winst van Inter IKEA Systems in Nederland aanzienlijk te hebben verlaagd", aldus Vestager. Dat komt neer op ongeoorloofde staatssteun omdat andere bedrijven niet dezelfde voordelen hebben.

IKEA bestaat uit twee holdings: de IKEA Group, waaronder alle meubelwinkels hangen, en het in Delft gevestigde Inter IKEA Systems dat gaat over het intellectueel eigendom. Via een franchiseconstructie werd onderlinge winst en geld tussen Nederland, Luxemburg en Liechtenstein doorgeschoven om gebruik te maken van gunstige belastingconstructies.

Vestager noemt geen bedragen maar in een eerder onderzoek door de Groenen in het Europees Parlement naar belastingontwijking van IKEA wordt een bedrag van bijna een miljard euro tussen 2009 en 2014 genoemd.

,,Alle ondernemingen, groot of klein, multinational of niet, moeten hun eerlijk deel van de belastingen betalen. Lidstaten mogen niet toelaten dat bepaalde ondernemingen minder belastingen betalen door hen toe te staan hun winsten kunstmatig naar een ander land te verschuiven", aldus Vestager.

In 2016 vorderde Nederland op last van de commissie al 25,7 miljoen euro terug van Starbucks. De Amerikaanse koffieketen genoot via een deal met de Belastingdienst miljoenen euro's voordeel in de jaren 2008-2014, oordeelde de commissie. De Nederlandse regering heeft de zaak ondanks dat het bedrag bij Starbucks al is teruggehaald aan het Europees Hof van Justitie voorgelegd, maar die loopt nog.

Terug naar boven