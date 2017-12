'EU-onderzoek naar belastingontwijking IKEA'

zondag 17 december 2017 , 20:53

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie begint een onderzoek naar belastingontduiking door de Zweedse meubelgigant IKEA via Nederland. Mededingingscommissaris Margrethe Vestager kondigt maandag het officiële onderzoek aan, meldt de Financial Times zondag.

De Zweedse meubelgigant zou tussen 2009 en 2014 bijna een miljard euro aan Europese belastingen hebben ontdoken, volgens een vorig jaar door Europarlementariërs gepubliceerd rapport. IKEA had twee aparte bedrijfsgroepen met daarin verschillende ondernemingen in Nederland, Luxemburg en Liechtenstein, die onderling winsten en geld naar elkaar doorschoven om gebruik te kunnen maken van gunstige belastingconstructies. In het onderzoek van de Europese Commissie zou moeten worden bekeken of met de belastingdeal tussen Nederland en de multinational Europese regels zijn geschonden.

De Europese Commissie heeft sinds 2013 al meer dan duizend belastingconstructies onder de loep genomen. Vier lidstaten, waaronder ook Nederland, moeten van de commissie miljarden euro's aan belastinggeld terugvorderen van bijna veertig bedrijven, waaronder Apple en Starbucks.

EU en IKEA wilden tegenover de Britse zakenkrant niet reageren.

