Premier Kurz meteen naar EU-hoofdkwartier

Bron: European Commission

BRUSSEL/WENEN (ANP/DPA) - De eerste buitenlandse reis van de nieuwe Oostenrijkse regeringsleider Sebastian Kurz voert naar Brussel. Hij gaat kort na de installatie van zijn conservatieve coalitieregering naar de Belgische hoofdstad om er dinsdag met Europees president Donald Tusk en met de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker te spreken. Dit is zondag in Brussel bevestigd.

Kurz wordt maandag met zijn 31 jaar de jongste premier van Europa. Hij leidt dan een coalitie van zijn christendemocratische ÖVP (Oostenrijkse Volkspartij) en de rechts-populistische FPÖ (Vrijheidspartij van Oostenrijk).

Kurz wil beklemtonen dat zijn regering weliswaar voor een deel stoelt op de doorgaans eurosceptische populisten, maar in de grond van de zaak erg pro-Europees blijft. ,,Alleen in een sterk Europa kan ook een sterk Oostenrijk bestaan, waarmee we de uitdagingen van de 21e eeuw aankunnen'', staat in de inleiding van het regeringsplan van ÖVP en FPÖ.

