EU-leiders: groen licht volgende fase brexit

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De onderhandelingen over het Britse vertrek uit de EU kunnen naar de volgende fase. De EU-leiders zijn het erover eens dat de gemaakte principeafspraken over de scheiding nu voldoende zijn om nu over de toekomstige relatie te gaan praten.

Na een doorbraak vorige week vrijdag die tot het principeakkoord leidde, was de conclusie van de EU-leiders, bijeen voor een top in Brussel, niet onverwacht.

De volgende stap is nu onderhandelen over een door Londen gevraagde overgangsperiode van circa twee jaar, zodat de bedrijven meer tijd hebben om zich op de nieuwe situatie na maart 2019 in te stellen. Die transitieperiode wordt opgenomen in het uittredingsverdrag, dat in oktober klaar moet zijn.

De Oostenrijkse premier Christian Kern zei net als veel andere leiders dat het lastigste deel nog moet komen: ,,Het is een marathon waarvan de eerste mijl net is afgelegd.’’

Het principeakkoord draait om de financiële vereffening, de rechten van EU-burgers en de Iers-Noord-Ierse grens. ,,We hebben nu zo snel mogelijk de juridisch bindende tekst nodig'', aldus premier Mark Rutte. ,,Als dat lukt, en we kunnen tegelijkertijd een eerste voorzichtige discussie beginnen over de toekomstige relaties, dan zouden we de schade kunnen beperken. Dat is uiteindelijk mijn doel.’’

Volgens Rutte is het nu ook tijd dat de Britse premier Theresa May duidelijk maakt hoe ze die toekomstige relatie vorm wil geven. Die mening is ook EU-onderhandelaar Michel Barnier toegedaan.

May zei donderdag in Brussel dat de brexit op koers ligt. Zij kreeg applaus van haar Europese collega’s voor haar inspanningen. Vrijdag feliciteerde EU-president Donald Tusk haar. Ze was daar niet bij. May mag niet aanzitten als de 27 hun toekomst bespreken.

May bedankte Tusk en Europees Commissievoorzitter Juncker via Twitter. ,,Vandaag is een belangrijke stap op de weg naar een soepele en ordelijke brexit en ons speciale toekomstige partnerschap.’’ De Britse brexitminister David Davis sprak van een belangrijke mijlpaal. ,,Er is nog veel werk te doen, maar we zijn klaar voor de volgende fase.’’

