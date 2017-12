Volgsysteem sigaretten moet smokkel stoppen

vrijdag 15 december 2017 , 12:59

BRUSSEL (ANP) - Om de illegale handel in sigaretten en shag tegen te gaan, komt er een Europees volgsysteem. Alle tabaksproducten krijgen een unieke code en minstens vijf veiligheidskenmerken, waardoor altijd is na te gaan of het om namaak of smokkelwaar gaat. De Europese Commissie heeft vrijdag regelgeving hierover aangenomen.

Door tabaksmokkel lopen de EU-landen naar schatting meer dan 11 miljard euro per jaar mis aan belastingen en accijnzen. De illegale handel is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de georganiseerde misdaad en soms ook voor terroristische groepen, aldus de commissie.

Het track-and-tracesysteem moet op 20 mei 2019 in alle lidstaten zijn ingevoerd voor sigaretten en shag. Vijf jaar later moet dat ook zijn gebeurd voor sigaren en rookloze tabaksproducten, zoals pruimtabak.

Illegale tabakshandel maakt het makkelijker, ook voor kinderen en jongvolwassenen, om aan sigaretten te komen, aldus EU-commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid). Hij wijst erop dat roken de belangrijkste te voorkomen doodsoorzaak is in de EU.

Terug naar boven