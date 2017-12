EU verlengt sancties tegen Rusland

donderdag 14 december 2017 , 21:01

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met zes maanden. De regeringsleiders zijn daar eensgezind over, liet EU-president Donald Tusk weten na beraad op een top in Brussel. De formele afhandeling staat gepland voor volgende week. De sancties zouden 31 januari aflopen.

De strafmaatregelen werden in 2014 opgelegd vanwege de Russische bemoeienis met het conflict in Oekraïne en de inlijving van het Oekraïense schiereiland de Krim. De verlenging is geen verrassing, aangezien de EU versoepeling van de strafmaatregelen heeft gekoppeld aan naleving van afspraken in het vredesplan van Minsk. Die worden stelselmatig overtreden.

De sancties behelzen onder meer dat de Europese kapitaalmarkt dicht blijft voor een aantal Russische energiebedrijven, defensieondernemingen en banken. Daarnaast is de uitvoer van technologisch gevoelige goederen naar Rusland beperkt.

De Oekraïense president Porosjenko sprak in een reactie van een ,,belangrijk politiek besluit''.

