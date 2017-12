Meer opties voor student over de grens

donderdag 14 december 2017 , 18:38

BRUSSEL (ANP) - Studenten krijgen in de toekomst meer mogelijkheden om in andere EU-landen studiepunten bij elkaar te sprokkelen. Tegen 2024 moet er een netwerk van zo’n twintig ,,Europese universiteiten’’ zijn dat studenten de mogelijkheid biedt hun diploma te halen na onderwijs bij onderwijsinstellingen in verschillende lidstaten.

De EU-regeringsleiders hebben donderdag op een top in Brussel hun zegen gegeven aan dit voorstel uit de koker van de Franse president Macron. Het moet ervoor zorgen dat er meer Europese universiteiten in de mondiale top komen.

De hogeronderwijsinstellingen in Europa worden aangemoedigd nauwer te gaan samenwerken. Het Erasmusprogramma biedt al veel mogelijkheden, maar moet daarvoor verder fors worden versterkt. Om het makkelijker te maken om in een ander land vakken te volgen, komt er een Europese studentenkaart.

De lidstaten krijgen verder de oproep elkaars diploma’s te gaan erkennen, ook van de middelbare school. Verder stellen zij als doel dat jongeren naast hun moedertaal ten minste twee andere Europese talen onder de knie krijgen.

Onderwijs blijft overigens een bevoegdheid van de lidstaten, maar de EU kan hierbij een ,,ondersteunende rol’’ vervullen.

